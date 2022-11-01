Бойцы 100-й бригады НМ ДНР захватили опорный пункт и пленных ВСУ у Невельского

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Армия России не прекращает продвижение на фронтах Донбасса.

В ходе наступательных действий в районе посёлка Невельское военные 100-й бригады ДНР штурмом взяли опорный пункт ВСУ и захватили большое количество пленных. В процессе атаки позиций противника наши войска стали обладателями большого количества вооружения, включая орудия иностранного производства.

Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролик, демонстрирующий работу бойцов Донецкой Народной Республики.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщал, что НАТО проводит испытание своих систем ПВО поставкой ЗРК NASAMS на Украину.