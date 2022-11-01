Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Боец НМ ДНР: ВСУ создавали укрепрайоны в Донбассе по особому принципу
Мобилизованные в Елани заявили о вспышке педикулёза: "Вши заедают, сил уже нет"
Военком Килеев: осенью в Оренбуржье будет призвано в ВС РФ две тысячи человек
Князев: пять лет тюрьмы — слишком суровое наказание за уклонение от мобилизации
Школы и детсады Орска эвакуируют второй день подряд после сообщений о бомбе
Бойцы 100-й бригады НМ ДНР захватили опорный пункт и пленных ВСУ у Невельского
Бадрак: Путин приберегает ракеты для весеннего наступления
Тиньков отзывает бренд "Тинькофф Банк": Не должно ассоциироваться с фашизмом
В Хабаровске женщины незаконно получили соцвыплаты на 19 миллионов рублей

Ходаковский о первых потерях среди добровольцев: Только заступили на позиции

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, что добровольцы на фронте "ломают устои своим поведением".

Ходаковский о первых потерях среди добровольцев: Только заступили на позиции

Ходаковский объяснил, что в порядке эксперимента он принял в ряды своего подразделения добровольцев из числа футбольных фанатов.

Он отметил, что на фронте случайностей не бывает.

"Так случилось, что только ребята начали заступать на позиции, как развернулось наступление и они понесли первые потери. Вчера состоялось прощание с одним из добровольцев, тело отправили в Москву, но показательно, что никто не засобирался домой — мотивация остаться и воевать только усилилась", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Ходаковский считает, что парни с непростым жизненным опытом являются прирождёнными воинами.

"Им тесно в мирной оболочке, и они ломают устои своим поведением", — объяснил военачальник.

Он предположил, что молодые люди на фронте не только выплёскивают дурную энергию, но и "находят свой смысл".

Ранее Александр Ходаковский рассказал об ожесточённых боях за село Павловка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Военный c позывным "Крым": ВСУ из-за препаратов ведут себя как "зомби"

Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.

Военный c позывным "Крым": ВСУ из-за препаратов ведут себя как "зомби"
Военный ДНР выжил в плену после девяти ударов ножом в шею и голову
Силовые структуры
Военный ДНР выжил в плену после девяти ударов ножом в шею и голову
Мир. Новости мира
Решение Амстердама по санкциям против РФ вызвало истеричную реакцию Моровецкого
Силовые структуры
В Киеве готовили убийства министра обороны и главы разведки Украины
Сергей Лебедев За "террористов" хорошо платят, но ФБР отъелось и разленилось Сергей Лебедев Андрей Николаев Европу не волнует, что украинское зерно может быть опасно для жизни Андрей Николаев Людмила Черткова "Вы нам ещё за Севастополь ответите" 2.0 Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Кедми заявил, что события ноября на Украине повлияют на всё человечество
Силовые структуры
Наёмник из Польши проинформировал о поедании ампутированных ног на "Азовстали"
МО Украины: ВС РФ уничтожили два буксира в порту Очакова
Силовые структуры
МО Украины: ВС РФ уничтожили два буксира в порту Очакова
Последние материалы
Боец НМ ДНР: ВСУ создавали укрепрайоны в Донбассе по особому принципу
Мобилизованные в Елани заявили о вспышке педикулёза: "Вши заедают, сил уже нет"
Военком Килеев: осенью в Оренбуржье будет призвано в ВС РФ две тысячи человек
Ходаковский о первых потерях среди добровольцев: Только заступили на позиции
За "террористов" хорошо платят, но ФБР отъелось и разленилось
Князев: пять лет тюрьмы — слишком суровое наказание за уклонение от мобилизации
Школы и детсады Орска эвакуируют второй день подряд после сообщений о бомбе
Бойцы 100-й бригады НМ ДНР захватили опорный пункт и пленных ВСУ у Невельского
Бадрак: Путин приберегает ракеты для весеннего наступления
Тиньков отзывает бренд "Тинькофф Банк": Не должно ассоциироваться с фашизмом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников