Ходаковский о первых потерях среди добровольцев: Только заступили на позиции

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, что добровольцы на фронте "ломают устои своим поведением".

Ходаковский объяснил, что в порядке эксперимента он принял в ряды своего подразделения добровольцев из числа футбольных фанатов.

Он отметил, что на фронте случайностей не бывает.

"Так случилось, что только ребята начали заступать на позиции, как развернулось наступление и они понесли первые потери. Вчера состоялось прощание с одним из добровольцев, тело отправили в Москву, но показательно, что никто не засобирался домой — мотивация остаться и воевать только усилилась", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Ходаковский считает, что парни с непростым жизненным опытом являются прирождёнными воинами.

"Им тесно в мирной оболочке, и они ломают устои своим поведением", — объяснил военачальник.

Он предположил, что молодые люди на фронте не только выплёскивают дурную энергию, но и "находят свой смысл".

Ранее Александр Ходаковский рассказал об ожесточённых боях за село Павловка.