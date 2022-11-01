Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, что добровольцы на фронте "ломают устои своим поведением".
Ходаковский объяснил, что в порядке эксперимента он принял в ряды своего подразделения добровольцев из числа футбольных фанатов.
Он отметил, что на фронте случайностей не бывает.
"Так случилось, что только ребята начали заступать на позиции, как развернулось наступление и они понесли первые потери. Вчера состоялось прощание с одним из добровольцев, тело отправили в Москву, но показательно, что никто не засобирался домой — мотивация остаться и воевать только усилилась", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.
Ходаковский считает, что парни с непростым жизненным опытом являются прирождёнными воинами.
"Им тесно в мирной оболочке, и они ломают устои своим поведением", — объяснил военачальник.
Он предположил, что молодые люди на фронте не только выплёскивают дурную энергию, но и "находят свой смысл".
Ранее Александр Ходаковский рассказал об ожесточённых боях за село Павловка.
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