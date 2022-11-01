Стремоусов: отбита новая атака ВСУ на Бериславском направлении под Херсоном

Согласно словам замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, российские военные успешно отразили новую атаку ВСУ, предпринятую ими на Бериславском направлении.

"Буквально только что в районе Бериславского направления со стороны Никополя укронацисты попытались совершить наступление, но были жестко отбиты, откатились обратно", — сообщил Стремоусов на видеозаписи, размещённой в его Telegram-канале.

Замглавы администрации региона заверил, что пока масштабного наступления со стороны украинских военных под Херсоном не случилось, ВСУшники до сих пор предпринимали лишь попытки прорваться через оборону ВС РФ, но все они терпели неудачу.

Ранее Стремоусов рассказал, что одна из таких попыток атаки обернулась для ВСУ большими потерями в количестве примерно 70 бойцов и семи единиц техники.