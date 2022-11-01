Ходарёнок: в "целевую мобилизацию" на Украине попадут старшеклассники и женщины

Информация о "целевой мобилизации", под которую на Украине попадут старшеклассники и женщины, весьма показательна.

Преступный киевский режим и тут всё сделает по-своему. Об этом сообщил военный эксперт, полковник Михаил Ходарёнок.

По его словам, такая мобилизация хоть и предусматривает не участие в боях, а работу по разминированию, разбору завалов и восстановлению объектов, но обязательно станет первым шагом к созданию "фольксштурма". Чтобы не вызвать паники и недовольства, президент Зеленский со своей "кликой" и назвали эту мобилизацию "целевой".

Восстанавливать страну в условиях продолжающегося конфликта, это безумно подставлять своих граждан под удар, отметил обозреватель.

"Создание Киевом отрядов фольксштурма может означать, что Украина распаковывает некий н/з, после которого мобилизационный ресурс будет неоткуда брать", — в частности, подчеркнул Ходарёнок.

Если исходить из примера 1944 года, когда фольксштурм в конце войны лишь продлил агонию Гитлера, полковник приходит к выводу, что дело близится к концу.

"Либо Киев нащупывает варианты, как достойнее сдаться, либо решил угробить свой народ окончательно", — подытожил эксперт.