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Эксперт: после украинцев НАТО бросит в бой против России прибалтов и поляков

Силовые структуры

После того, как Киев потеряет возможность воевать, на подмогу придут подразделения из стран Прибалтики и Польши.

Эксперт: после украинцев НАТО бросит в бой против России прибалтов и поляков

Об этом сообщил доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Савельев.

Он отметил, что следующей линией фронта будет линия так называемого Межморья.

"Это тот же самый санитарный кордон — это та линия обороны, которая будет брошена после Украины. Все-таки, давайте не забывать о том, что мы воюем не против Украины, а против НАТО, который укомплектован украинскими солдатами, тут уже иллюзий никаких строить не нужно", — в эфире телеканала "Первый Севастопольский" сказал эксперт.

Поляки и прибалты это те, кто пойдут, когда украинский ресурс будет исчерпан. А выходом Украины из военных действий не закончится ничего — НАТО будут продолжать агрессию, подчеркнул аналитик.

Запад уже подкачивает Молдавию, Польша перевооружаются, "балтийские тигры" тоже готовы, так что вся линия от Молдовы до Балтики налицо, подытожил Савельев.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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