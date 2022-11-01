Пленный ВСУ сообщил, что командование Украины бросило экипаж танка

Пленный украинского танка рассказал о том, как экипаж был брошен командованием. Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик с военнослужащими, сдавшимися в плен после неудачной атаки позиций ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении.

Солдаты сообщили, что со стороны Украины не было ожидаемого подкрепления. Командиры бросили военных в бой без должной подготовки. По словам бойцов, перед наступлением только восемь из десяти танков сдвинулись с места из-за поломок. Одна из боевых машин вышла из строя прямо на фронте, а остальных уничтожил огонь ВС РФ.

Военные отметили хорошее отношение российских солдат к пленным ВСУ.

"Командование, честно сказать, недолюбливаем. У нас комбат ходил, вечно кричал: то пятку прострелю, то колено," — признался танкист.

Военные сообщили, что их обещали эвакуировать, но бросили.