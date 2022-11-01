Закон об альтернативной службе в период мобилизации был одобрен комитетом Совфеда по обороне и безопасности. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник к вышеназванном комитете.
"Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях", — сказано в законе.
Предложенный закон об альтернативной службе будет рассмотрен Совфедом в ходе заседания 2 ноября.
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