Закон об альтернативной службе был одобрен комитетом Совфеда по обороне

Закон об альтернативной службе в период мобилизации был одобрен комитетом Совфеда по обороне и безопасности. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник к вышеназванном комитете.

"Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях", — сказано в законе.

Предложенный закон об альтернативной службе будет рассмотрен Совфедом в ходе заседания 2 ноября.