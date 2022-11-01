Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сивков: несмотря на поставки оружия, Украина потерпела поражение, она выдохлась
Высокоточные зенитные ракеты С-300 ВС РФ поражают наземные цели в СВО на Украине
Сатановский: Москве следует жёстче выражать озабоченность о наглости Киева и ООН
Медведев: новые регионы вошли в состав России навсегда
Санду: зимой Молдавия может остаться без света и газа
В Госдуме не исключили новой мобилизации: "Уже не частичная, а полная"
Рэпер Жиган: в блокировке Instagram* нет никакого смысла
Автоэксперт: планы МВД штрафовать за резину не по сезону — мера своевременная
Немецкий комик заявил о "туалетной катастрофе" в Германии

"Укроборонпром": Украина запустит новый БПЛА до конца 2022 года

Силовые структуры

Украинский ОПК объявлял о создании нового беспилотника для ответа "Гераням" ВС РФ. Стало известно, что к концу 2022 года новый летательный аппарат собираются запустить в эксплуатацию, о чём сообщил менеджер предприятия Олег Болдырев.

"Укроборонпром": Украина запустит новый БПЛА до конца 2022 года

Устройство может поражать цели на дальности 1000 км, выдерживать до 75 килограммов нагрузки. На данный момент новый БПЛА проходит испытания.

До этого Украина использовала турецкие БПЛА "Байрактар" и старые советские беспилотники Ту-143 "Рейс" и Ту-141 "Стриж". Сейчас Киев хочет создать тяжёлые ударные аппараты, способные нанести большой урон войскам РФ.

Запуск новых БПЛА не означает старт их массового выпуска, особенно на фоне разрушения предприятий Украины. Киев будет по-прежнему пользоваться иностранным вооружением, а аппараты от "Укроборонпрома" выступят лишь ширмой, пишет "Военное обозрение".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Военный c позывным "Крым": ВСУ из-за препаратов ведут себя как "зомби"

Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.

Военный c позывным "Крым": ВСУ из-за препаратов ведут себя как "зомби"
Решение Амстердама по санкциям против РФ вызвало истеричную реакцию Моравецкого
Мир. Новости мира
Решение Амстердама по санкциям против РФ вызвало истеричную реакцию Моравецкого
Силовые структуры
Военный ДНР выжил в плену после девяти ударов ножом в шею и голову
Силовые структуры
В Киеве готовили убийства министра обороны и главы разведки Украины
Андрей Николаев Пора переписать Конвенцию Монтрё, чтобы обеспечить безопасность на Чёрном море Андрей Николаев Сергей Лебедев За "террористов" хорошо платят, но ФБР отъелось и разленилось Сергей Лебедев Людмила Черткова "Вы нам ещё за Севастополь ответите" 2.0 Людмила Черткова
Силовые структуры
Русский хакер взломал программу управления войсками ВСУ, созданную в США
Мир. Новости мира
Кедми заявил, что события ноября на Украине повлияют на всё человечество
Наёмник из Польши проинформировал о поедании ампутированных ног на "Азовстали"
Силовые структуры
Наёмник из Польши проинформировал о поедании ампутированных ног на "Азовстали"
Последние материалы
Лукашенко: Алиеву не оставили другого выбора, как силовое решение
Сальдо: в течение трёх дней перемещение граждан Херсона будет завершено
Гойская призвала власти Польши репрессировать собственных граждан за связи с РФ
В США назвали главным грехом Байдена отказ от независимости страны в энергетике
Die Welt*: Германия потребовала, чтобы Сербия сделала выбор между РФ и ЕС
CNN: Иран готовится отправить в Россию около 1000 единиц оружия
Сатановский: Россия уже стоит на пороге Третьей мировой войны
Хакер "Джокер": все планы командования ВСУ раскрыты и переданы куда следует
Закон об альтернативной службе был одобрен комитетом Совфеда по обороне
В Берлине беженца с Украины избили за тризуб на шапке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников