"Укроборонпром": Украина запустит новый БПЛА до конца 2022 года

Украинский ОПК объявлял о создании нового беспилотника для ответа "Гераням" ВС РФ. Стало известно, что к концу 2022 года новый летательный аппарат собираются запустить в эксплуатацию, о чём сообщил менеджер предприятия Олег Болдырев.

Устройство может поражать цели на дальности 1000 км, выдерживать до 75 килограммов нагрузки. На данный момент новый БПЛА проходит испытания.

До этого Украина использовала турецкие БПЛА "Байрактар" и старые советские беспилотники Ту-143 "Рейс" и Ту-141 "Стриж". Сейчас Киев хочет создать тяжёлые ударные аппараты, способные нанести большой урон войскам РФ.

Запуск новых БПЛА не означает старт их массового выпуска, особенно на фоне разрушения предприятий Украины. Киев будет по-прежнему пользоваться иностранным вооружением, а аппараты от "Укроборонпрома" выступят лишь ширмой, пишет "Военное обозрение".