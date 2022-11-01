Несмотря на массированные поставки западного вооружения, Украина сегодня в своём контрнаступлении потерпела поражение.
Об этом заявил заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.
"Всё! Она выдохлась. Возможности провести наступление уже нет. Россия планомерно уничтожает украинскую энергетическую систему, лишая возможности Украину в ближайшей перспективе транспортировать оружие по своей территории", — в эфире Соловьёв Live сообщил эксперт.
Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что высокоточным оружием продолжаются эффективно поражаться объекты военной инфраструктуры и объекты, влияющие на снижение военного потенциала киевского режима.
Серьёзно затруднены перевозки резервистов в районы боевых действий железнодорожным транспортом, нарушено производство на предприятиях.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.