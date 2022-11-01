Сивков: несмотря на поставки оружия, Украина потерпела поражение, она выдохлась

Несмотря на массированные поставки западного вооружения, Украина сегодня в своём контрнаступлении потерпела поражение.

Сивков: несмотря на поставки оружия, Украина потерпела поражение, она выдохлась

Об этом заявил заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

"Всё! Она выдохлась. Возможности провести наступление уже нет. Россия планомерно уничтожает украинскую энергетическую систему, лишая возможности Украину в ближайшей перспективе транспортировать оружие по своей территории", — в эфире Соловьёв Live сообщил эксперт.

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что высокоточным оружием продолжаются эффективно поражаться объекты военной инфраструктуры и объекты, влияющие на снижение военного потенциала киевского режима.

Серьёзно затруднены перевозки резервистов в районы боевых действий железнодорожным транспортом, нарушено производство на предприятиях.