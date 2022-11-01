Пресс-служба Народной Милиции ДНР сообщает об очередных успехах российской армии на фронте. Силами ствольной артиллерии 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Славянская" осуществляется поддержка пехоты огнём в направлении Водяного-Опытного. Точными ударами артиллерии были ликвидированы два опорных пункта украинской армии.
1-я "Славянская" бригада входит в состав 1-го армейского корпуса и является одной из самых боеспособных подразделений Донецкой Народной Республики.
Ранее Народная милиция ДНР публиковала кадры уничтожения опорника в районе посёлка Невельское.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.