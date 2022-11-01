1-я "Славянская" бригада НМ ДНР уничтожила два опорника ВСУ в районе Опытного

Пресс-служба Народной Милиции ДНР сообщает об очередных успехах российской армии на фронте. Силами ствольной артиллерии 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Славянская" осуществляется поддержка пехоты огнём в направлении Водяного-Опытного. Точными ударами артиллерии были ликвидированы два опорных пункта украинской армии.

1-я "Славянская" бригада входит в состав 1-го армейского корпуса и является одной из самых боеспособных подразделений Донецкой Народной Республики.

Ранее Народная милиция ДНР публиковала кадры уничтожения опорника в районе посёлка Невельское.