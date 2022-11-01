Алёхин: ВСУ не выдержат наступательный темп боёв — силы не бесконечны

Конец сентября — начало октября продемонстрировали, что военные силы киевского режима не бесконечны. Вести наступательные действия в том темпе, как это было на Харьковском направлении, армия Украины больше не может.

Об этом сообщил полковник запаса, военный эксперт Геннадий Алёхин.

У ВСУ большие проблемы с усилением, два корпуса уже участвовали в наступлении на Красный Лиман и под Харьковом. Были использованы подразделения наёмников, подчеркнул эксперт.

"Киев готовит корпус на Западной Украине, но, похоже, он ещё не готов. Так что они не могут перебрасывать резервы под Херсон из Донбасса и из Харькова. Они перебрасывали силы из Харьковской области на линию Кременная — Сватово. Но сил для полноценной ротации у них всё равно не хватает", — заявил в интервью изданию "Украина.ру" обозреватель.

Бандеровская армия несёт большие потери в живой силе. Об этом даже уже заявляют информированные американские источники и разведка Соединённого Королевства MI-6, подчеркнул Алёхин Если ранее потери украинской армии восполнялись территориальной обороной, сегодня Киеву проводить мобилизацию невероятно труднее, подытожил эксперт.