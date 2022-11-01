В Херсонской области военные России взяли в плен украинского боевика, который рассказал, что прятался от призыва в вооружённые силы Украины (ВСУ) в Новой Каховке.
Он объяснил, что ранее служил старшим солдатом в 54-й мотопехотной бригаде ВСУ, а после начала спецоперации начал скрываться, чтобы не вернуться в армию.
Также пленный продемонстрировал многочисленные татуировки на теле с нацистской символикой, заметив, что отбывал срок за нанесение тяжких телесных повреждений.
По его словам, он приехал в Новую Каховку прятаться от украинской армии.
"Потому как там, можно сказать, не армия, а просто бардак. Там относятся к тебе не по-человечески", — заявил военнопленный.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.