Пленный украинский боевик восемь месяцев скрывался от призыва в ВСУ

В Херсонской области военные России взяли в плен украинского боевика, который рассказал, что прятался от призыва в вооружённые силы Украины (ВСУ) в Новой Каховке.

Он объяснил, что ранее служил старшим солдатом в 54-й мотопехотной бригаде ВСУ, а после начала спецоперации начал скрываться, чтобы не вернуться в армию.

Также пленный продемонстрировал многочисленные татуировки на теле с нацистской символикой, заметив, что отбывал срок за нанесение тяжких телесных повреждений.

По его словам, он приехал в Новую Каховку прятаться от украинской армии.

"Потому как там, можно сказать, не армия, а просто бардак. Там относятся к тебе не по-человечески", — заявил военнопленный.