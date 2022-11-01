Адвокат призвал обнародовать текст секретного пункта в указе о мобилизации

Адвокат Вадим Багатурия заявил, что президенту РФ Владимиру Путину нужно издать указ о завершении частичной мобилизации.

Юрист напомнил, что президентский указ о проведении частичной мобилизации содержал скрытый седьмой пункт, предназначенный для служебного пользования главы Минобороны РФ. По мнению Багатурия, этот пункт содержит дополнительные указания, касающиеся мобилизации. Адвокат считает, что власти должны обнародовать полный текст документа и назвать точное число россиян, призванных в рамках частичной мобилизации.

"Нужно не бояться, нужно идти в военкомат. И коль скоро нам объясняют, что мобилизация окончена, если вы пришли в военкомат, вам выдадут справку о том, что к вам претензий нет", — сообщил правозащитник в беседе с NEWS.ru.

Во вторник, 1 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в указе об окончании частичной мобилизации нет необходимости. Путин советовался на эту тему с юристами, отметил пресс-секретарь президента.