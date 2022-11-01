Алёхин: ВСУ оказались дезинформированы по поводу эвакуации из Херсона

По словам военного эксперта Геннадия Алёхина, украинские военные поверили в спешную эвакуацию ВС РФ на другой берег Днепра, хотя эти данные не соответствуют действительности.

Алёхин назвал этот ход со стороны РФ "военной хитростью", в данном и других подобных случаях заведомо неправдивые данные намеренно распространяются через заявления общественных деятелей, политиков и СМИ.

Этим можно объяснить то, что ВСУ поверили в нестабильное положение ВС РФ, которое оказалось намного лучше, чем они думали.

"Видимо, они подумали, что мы спешно проводим эвакуацию на другой берег Днепра. Но, оказалось, что мы не только можем удерживать плацдарм, но и планируем проводить наступательные действия с подходом подкреплений", — сказал Алёхин в разговоре с "Украиной.ру".