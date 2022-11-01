Кличко: в целях экономии в Киеве вместо троллейбусов запустят автобусы

Российские высокоточные удары ракетами и беспилотниками по энергетической инфраструктуре Украины вносят коррективы не только в работу военно-промышленного комплекса Незалежной.

"Вносятся изменения" в привычный уклад жизни рядовых граждан и в работу обычных городских служб.

К примеру, в Киеве с 2 ноября вместо троллейбусов начнут ходить автобусы. Об этом сообщил градоначальник украинской столицы Виталий Кличко.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские удары вывели из строя 40 процентов энергетических объектов страны.