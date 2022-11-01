Боевики ВСУ подорвались на мине вместе с техникой на Купянском направлении

В Сети опубликовано видео подрыва боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) на мине вместе со своей бронетехникой. Действие происходит в Харьковской области в районе села Орлянка на Купянском направлении.

На кадрах видно, как отделение украинских военных движется следом за боевой машиной пехоты (БМП).

В какой-то момент БМП неожиданно для солдат наезжает на мину, происходит взрыв, в небо поднимаются густые клубы белого дыма.

Техника была уничтожена взрывом, а из нацистов удалось выжить и бежать только одному.

Ранее в соцсетях появилось видео уничтожения танка ВСУ на Херсонском направлении высокоточной ракетой "Изделие 305" класса "воздух — поверхность".