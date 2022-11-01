В Сети опубликовано видео подрыва боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) на мине вместе со своей бронетехникой. Действие происходит в Харьковской области в районе села Орлянка на Купянском направлении.
На кадрах видно, как отделение украинских военных движется следом за боевой машиной пехоты (БМП).
В какой-то момент БМП неожиданно для солдат наезжает на мину, происходит взрыв, в небо поднимаются густые клубы белого дыма.
Техника была уничтожена взрывом, а из нацистов удалось выжить и бежать только одному.
Ранее в соцсетях появилось видео уничтожения танка ВСУ на Херсонском направлении высокоточной ракетой "Изделие 305" класса "воздух — поверхность".
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