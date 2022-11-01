Военные российской армии уже применяли ранее в ходе спецоперации так называемое "Изделие 305" по объектам вооружённых сил Украины (ВСУ). Это высокоточная управляемая авиационная ракета класса "воздух — поверхность".
Ранее в Сети появились кадры применения ракеты по зданию. Она попала точно в окно.
Теперь опубликовано видео, на котором новейшее "Изделие 305" влетает точно в машину ВСУ на Херсонском направлении и уничтожает её. Оператор за кадром комментирует полёт ракеты.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что ВС РФ уничтожили два буксира в порту Очакова. Удар был нанесён по центру подготовки сил спецопераций ВСУ крылатой ракетой Х-59.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.