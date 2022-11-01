Вашингтон заявил, что Соединённые Штаты не ищут конфликта с Россией. Белый дом якобы очень хочет переговорного решения по Украине.
Об этом сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко.
"Кому они гонят эту туфту? Если бы хотели, уже давно дали бы команду в Киеве! Если я хочу, чтоб моя собака села, я просто говорю "сидеть"!" — комментирует сообщение американцев военкор.
Контактов РФ и США на полях саммита G20 не ожидается, позже отметили в Государственном департаменте Соединённых Штатов.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.