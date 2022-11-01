В США заявили, что не ищут конфликта с РФ и очень хотят переговоров по Украине

Вашингтон заявил, что Соединённые Штаты не ищут конфликта с Россией. Белый дом якобы очень хочет переговорного решения по Украине.

Об этом сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко.

"Кому они гонят эту туфту? Если бы хотели, уже давно дали бы команду в Киеве! Если я хочу, чтоб моя собака села, я просто говорю "сидеть"!" — комментирует сообщение американцев военкор.

Контактов РФ и США на полях саммита G20 не ожидается, позже отметили в Государственном департаменте Соединённых Штатов.