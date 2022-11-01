ВС РФ громят опорные пункты ВСУ управляемыми снарядами "Краснополь" под Донецком

Пресс-служба НМ Донецкой Народной Республики информирует о ситуации на Авдеевском направлении. Силами российской армии было обеспечено продвижение штурмовых групп Народной милиции ДНР под Донецком.

Сообщается, что артиллерия с помощью высокоточного оружия, а именно 152-мм управляемых снарядов "Краснополь", ликвидировала ключевые опорные пункты украинской армии.

Ранее стало известно о ликвидации опорников в районе посёлка Невельское и в направлении Водяного-Опытного. Наступление ВС России продолжается, передаёт источник.