Пресс-служба НМ Донецкой Народной Республики информирует о ситуации на Авдеевском направлении. Силами российской армии было обеспечено продвижение штурмовых групп Народной милиции ДНР под Донецком.
Сообщается, что артиллерия с помощью высокоточного оружия, а именно 152-мм управляемых снарядов "Краснополь", ликвидировала ключевые опорные пункты украинской армии.
Ранее стало известно о ликвидации опорников в районе посёлка Невельское и в направлении Водяного-Опытного. Наступление ВС России продолжается, передаёт источник.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.