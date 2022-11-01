Кулеба: Под Киевом экстренно готовят 425 ядерных убежищ

Председатель Киевской областной администрации Алексей Кулеба рассказал, как на Украине готовятся к ядерному удару со стороны России.

"В Киевской области в срочном порядке готовят 425 ядерных убежищ", — рассказал украинский государственный, общественный и политический деятель.

Военкор Александр Коц прокомментировал заявление Кулебы.

"Если вспомнить, как были подготовлены обычные убежища еще до СВО, то киевлянам можно даже не выяснять адреса ядерных укрытий. Толку от этого будет ноль", — написал Коц в своём микроблоге.

Ранее сообщалось, что Пентагон разрешил себе применение ядерного оружия "на своё усмотрение".