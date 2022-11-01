В НАТО ничего не слышали о выдуманной Киевом "ускоренной процедуре" вступления

Тожественно подписанная президентом Зеленским заявка Украины на вступление в "ускоренном порядке" в альянс НАТО — очередная ложь. В военном блоке о такой процедуре никогда и не слышали.

Об этом сообщила помощник генсека альянса Байба Браже.

"Особенной ускоренной процедуры нет. Финляндия и Швеция уже многие десятки лет полностью интегрированы и в военном, и в политическом смысле, и по поводу всех ценностей и так далее", — в интервью телеканалу "Настоящее Время" сказала чиновница организации.

По ее словам, хоть и Финляндия, и Швеция в плане "западных ценностей" намного опережают Украину, и то, вопрос по ним стоит пока открытым.

Об "ускоренном процессе" Украины она даже не стала рассуждать.

"Не могу комментировать. Такого юридического термина "ускоренный процесс" — нет. Такого не существует", — подытожила Браже.