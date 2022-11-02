Бойцы группировки "Отважные" намерены дойти до Киева: "Победа будет за нами"

Один из резервистов, который был призван в рамках частичной мобилизации, стал частью группировки "Отважные". Он прибыл в зону спецоперации и заявил, что российская армия в любом случае одержит победу.

Уроженец Челябинской области уже принимал участие в боевых действиях в 2008 году. Он признался, что не собирался уклоняться от призыва.

"Победа всё равно будет за нами, никуда она не денется, сейчас соберёмся с силами и дойдём до Киева", — заключил военнослужащий в беседе с военными корреспондентами "Русской весны".