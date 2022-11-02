Гражданке Украины был запрещен въезд на территорию Запорожской области Российской Федерации, после того, как была проверена её социальная сеть.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущей и журналистки Олеси Лосевой.
"Украинка сперва писала про "орков", "русню", "оккупантов" и т. д. А потом вдруг решила, что можно пересидеть в России трудные времена и пожить на халяву, получая пособия", — прокомментировал ситуацию коллега журналистки Руслан Осташко.
Лосева отметила, что при пересечении границы гражданка Незалежной была весьма обескуражена. Оказалось, что правоохранительные органы всё знают о ней — знают об оскорблениях в Сети в адрес РФ и русских солдат.
"В итоге дамочку не пустили на территорию России и отправили обратно на Украину. Пусть подумает о своём поведении", — подытожила ведущая Певого канала
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