Экс-депутат Рады Илья Кива объяснил, где расположены центры принятия решений в Киеве, про которые столько говорят. Он заявил, что они находятся глубоко под землёй и прикрываются гражданскими лицами, чувствуя себя при этом в безопасности.
"Думаю, киевляне не сильно обрадовались, когда бы узнали, что западные военные советники, устроили свои штабы под торговыми и бизнес центрами в столице", — написал политик в своём Telegram-канале.
Он заметил, что для вооружённых сил Украины (ВСУ) и их западных кураторов не чужда тактика живого щита. Им удобно прикрываться школами, больницами, детскими садами, как казармами, а потом кричать о бесчеловечности противника.
"Дам совет киевлянам — избегайте торговых и бизнес центров — это давно военные цели", — заключил бывший депутат.
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