Прилепин: удары по энергосистеме Украины должны были наноситься в начале СВО

Российская армия должна была наносить удары по критической инфраструктуре Украины с начала специальной военной операции (СВО) на Украине, а не спустя несколько месяцев. Об этом заявил политический и общественный деятель, писатель Захар Прилепин.

В ближайшее время в столице Незалежной могут полностью исчезнуть вода, свет и тепло, отметил он.

"А теперь вообразите, что те же самые ракеты и даже большее их количество полетели бы в ТЭЦ сразу в марте. Что бы в Киеве творилось", — написал Прилепин в своём Telegram-канале.