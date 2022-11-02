Российская армия должна была наносить удары по критической инфраструктуре Украины с начала специальной военной операции (СВО) на Украине, а не спустя несколько месяцев. Об этом заявил политический и общественный деятель, писатель Захар Прилепин.
В ближайшее время в столице Незалежной могут полностью исчезнуть вода, свет и тепло, отметил он.
"А теперь вообразите, что те же самые ракеты и даже большее их количество полетели бы в ТЭЦ сразу в марте. Что бы в Киеве творилось", — написал Прилепин в своём Telegram-канале.
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.