Руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец проинформировал, что прошедшей ночью были сбиты два беспилотных летательных аппарата "Шахид", однако один из них попал в объект инфраструктуры Украины.
"Два "шахида" сбиты силами ПВО. Один попал в объект инфраструктуры", — написал он в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, мирные жители не пострадали.
Ранее сообщалось, что над Полтавской областью и над Днепропетровской слышны дроны.
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