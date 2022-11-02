Табурец сообщил о попадании дрона по объекту инфраструктуры на Черкасчине

Руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец проинформировал, что прошедшей ночью были сбиты два беспилотных летательных аппарата "Шахид", однако один из них попал в объект инфраструктуры Украины.

"Два "шахида" сбиты силами ПВО. Один попал в объект инфраструктуры", — написал он в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, мирные жители не пострадали.

Ранее сообщалось, что над Полтавской областью и над Днепропетровской слышны дроны.