Вооружённые силы Украины (ВСУ) почти ежедневно предпринимают попытки перейти в атаку на Краснолиманском направлении, заявил временно исполняющий обязанности руководителя ДНР Денис Пушилин.
В эфире канала "Россия 24" он отметил, что количество потерь среди украинских военнослужащих в этом районе растёт.
"За последние сутки-двое потери противника в живой силе можно исчислять уже сотнями", — уточнил Пушилин.
Он также подчеркнул: Вооружённые силы РФ на Краснолиманском направлении занимают новые позиции. Как пояснил врио главы ДНР, российские бойцы успешно отражают все удары украинских боевиков.
Ранее Пушилин сообщил, что армия РФ и Народная милиция уничтожили плацдарм ВСУ на восточном берегу реки Жеребец (Краснолиманское направление). По его словам, националисты намеревались захватить трассу Кременная — Сватово, однако их атака обернулась неудачей.
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