Пушилин: Киев потерял сотни человек на Краснолиманском направлении за два дня

Вооружённые силы Украины (ВСУ) почти ежедневно предпринимают попытки перейти в атаку на Краснолиманском направлении, заявил временно исполняющий обязанности руководителя ДНР Денис Пушилин.

В эфире канала "Россия 24" он отметил, что количество потерь среди украинских военнослужащих в этом районе растёт.

"За последние сутки-двое потери противника в живой силе можно исчислять уже сотнями", — уточнил Пушилин.

Он также подчеркнул: Вооружённые силы РФ на Краснолиманском направлении занимают новые позиции. Как пояснил врио главы ДНР, российские бойцы успешно отражают все удары украинских боевиков.

Ранее Пушилин сообщил, что армия РФ и Народная милиция уничтожили плацдарм ВСУ на восточном берегу реки Жеребец (Краснолиманское направление). По его словам, националисты намеревались захватить трассу Кременная — Сватово, однако их атака обернулась неудачей.