МО РФ: крылатая пехота поразила бронетехнику и личный состав ВСУ

Заместитель командира взвода гвардейского воздушно-десантного соединения России по имени Артём рассказал, что подразделения украинских боевиков попытались скрытно приблизиться к позициям российских десантников.

"Военнослужащие ВДВ оперативно обнаружили вражескую технику при помощи беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении силового ведомства.

Огнём артиллерии были ликвидирована бронированная техника противника, а также украинские боевики понесли серьёзные потери в живой силе. Наступление украинских националистов было остановлено.

Ранее ВС РФ нанесли серию ударов по позициям ВСУ в Харьковской области.