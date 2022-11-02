Заместитель командира взвода гвардейского воздушно-десантного соединения России по имени Артём рассказал, что подразделения украинских боевиков попытались скрытно приблизиться к позициям российских десантников.
"Военнослужащие ВДВ оперативно обнаружили вражескую технику при помощи беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении силового ведомства.
Огнём артиллерии были ликвидирована бронированная техника противника, а также украинские боевики понесли серьёзные потери в живой силе. Наступление украинских националистов было остановлено.
Ранее ВС РФ нанесли серию ударов по позициям ВСУ в Харьковской области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.