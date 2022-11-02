Шойгу: уничтожение экономики и военного потенциала РФ — основная цель Запада

Коллективный Запад нацелен на уничтожение экономической системы и военного потенциала РФ. Об этом сообщил руководитель Минобороны России Сергей Шойгу.

Во время заседания совместной коллегии оборонных ведомств РФ и Белоруссии он подчеркнул: Вашингтон пытается получить выгоду из сложившейся в мире обстановки. По его словам, Штаты хотят воспользоваться кризисной ситуацией, чтобы сохранить глобальное лидерство.

"Но основной целью деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия. Уничтожение её экономики, военного потенциала", — указал Шойгу.

Он также добавил, что западные страны планируют лишить РФ возможности реализовывать независимую внешнюю политику. Как пояснил министр, США мечтают занять ключевую позицию на мировой арене не только за счёт ослабления России, но и Евросоюза.

Ранее Шойгу заявил, что группировка Североатлантического альянса рядом с российскими границами выросла в 2,5 раза с февраля 2022 года.