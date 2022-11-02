ВСУ атаковали с дрона пограничный патруль в Белгородской области

Армия Украины атаковала пограничный патруль в Белгородской области.

По данным Telegram-канала Mash, украинский беспилотник прилетел со стороны населённого пункта Басово (Харьковская область) и сбросил четыре гранаты. Информации о пострадавших нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Шебекинском городском округе обстрелу подверглось село Красное. В результате атаки со стороны ВСУ осколками снарядов были посечены фасады двух частных домов.