Армия Украины атаковала пограничный патруль в Белгородской области.
По данным Telegram-канала Mash, украинский беспилотник прилетел со стороны населённого пункта Басово (Харьковская область) и сбросил четыре гранаты. Информации о пострадавших нет.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Шебекинском городском округе обстрелу подверглось село Красное. В результате атаки со стороны ВСУ осколками снарядов были посечены фасады двух частных домов.
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.