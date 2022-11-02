Депутат Владислав Бердичевский сообщил, что освобождение территорий Донецкой Народной Республики проходит медленно из-за мощных укрепрайонов противника, которые они создавали на протяжении восьми лет.
"Марьинка, Невельское, Опытное, Первомайское — все это фактически одна агломерация с мощными укрепрайонами. И мы не можем просто разрушить их мощными бомбами, поскольку поблизости проживают наши люди, они могут пострадать", — приводит его слова газета "Взгляд".
В то же время донецкий народный избранник отметил, что наступление в ДНР никак не взаимосвязано с оборонительными действиями на других направлениях, где ведутся бои.
"В этом плане фронт разорван. Ни с нашей стороны, ни со стороны противника нет возможности для общего наступления", — заключил он.
Ранее врио губернатора ДНР Денис Пушилин сообщил о важных успехах российской армии на Марьинском направлении.
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