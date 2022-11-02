Вооружённые силы Украины (ВСУ) в Харьковской области уже около трёх недель абсолютно каждый день осуществляют попытки прорыва обороны российской армии. Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
По его словам, противник теряет при этом минимум 120-130 человек убитыми и ранеными.
Так, только на одном направлении вчера ВСУ потеряли 180 человек, а таких направлений в области несколько, заметил собеседник издания.
Он добавил, что не понимает, почему командование украинской армии так относится к человеческим жизням и, по сути, просто отправляет людей на убой.
Ранее военный ВС РФ рассказал об уничтожении польских наёмников в Харьковской области.
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