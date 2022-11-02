Военный ВС РФ: ВСУ теряют в Харьковской области минимум 120 человек в день

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в Харьковской области уже около трёх недель абсолютно каждый день осуществляют попытки прорыва обороны российской армии. Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

По его словам, противник теряет при этом минимум 120-130 человек убитыми и ранеными.

Так, только на одном направлении вчера ВСУ потеряли 180 человек, а таких направлений в области несколько, заметил собеседник издания.

Он добавил, что не понимает, почему командование украинской армии так относится к человеческим жизням и, по сути, просто отправляет людей на убой.

Ранее военный ВС РФ рассказал об уничтожении польских наёмников в Харьковской области.