Генерал-майор Тутрин: мобилизованных отправят домой по окончании СВО на Украине

Мобилизованные граждане России вернуться домой лишь после истечения срока контракта или окончания спецоперации на Украине. Об этом заявил генерал-майор Николай Тутрин. Однако есть такое понятие, как ротации, когда военнослужащих каждый несколько месяцев отпускают в отпуск.

"Все мобилизованные служат по контракту. Контракт заканчивается, военнослужащий имеет полное право ехать домой. Или он может контракт продолжить на следующий этап пребывания в зоне боевых действий. У всех контракт подписан. <…> Если операция закончится раньше, чем контракт, значит, решением командования контракт прерывается по завершению выполнения боевой задачи. Но по желанию люди могут остаться служить дальше", — объясняет нюансы Тутрин в беседе с URA. RU.

Генерал-майор отмечает, что мобилизованные в зоне СВО будут меняться, чтобы восстанавливать силы. Любой человек не сможет выдержать долгое время в боевых условиях, ему нужен отдых. Поэтому командир принимает решение о ротации "не только офицеров, но и целых подразделений", заключил собеседник издания.