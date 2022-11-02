Рожин сообщил, что ВС РФ замедлили темпы наступления под Угледаром

Военный обозреватель Борис Рожин прокомментировал ситуацию под Угледаром, на котором армия России развила успешное наступление 30 октября. Эксперт отметил, что темп боевых действий российских подразделений замедлился.

ВСУ зацепились за Павловку, большая часть которой занята нашими войсками. В результате атаки ВС РФ позиций противника переброшенные им резервы сейчас подпирают потрёпанные соединения ВСУ.

"Важно понимать, что само по себе взятие Павловки не гарантирует дальнейших стремительных бросков на тот же Угледар. Более серьёзные последствия возможны, если наши смогут проломить оборону ВСУ в Новомихайловке или у трассы на Угледар", — заключил Рожин.