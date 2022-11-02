Стремоусов: ВС РФ отразили новые атаки ВСУ в Херсонской области

Украинские военные не оставляют попыток прорвать оборону в Херсонской области, однако российская армия пресекла все очередные атаки ВСУшников. Такими данными поделился замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Укровермахт предпринял несколько попыток прорыва линии обороны на Херсонском направлении. Уже традиционно нацисты и наемники были разбиты и вынуждены были откатиться на свои позиции", — написал Стремоусов в своём Telegram-канале.

Представитель администрации Херсонской области добавил, что обстановка на линии фронта остаётся стабильной.

Ранее Стремоусов уже говорил, что ВСУ в течение последнего времени периодически предпринимают попытки прорыва обороны ВС РФ небольшими группами. Он не исключил, что Киев готовит на этом участке фронта широкомасштабное наступление.