WarGonzo: "Мусульманский корпус" поступил на службу к Киеву

В Сети появилась информация о том, что на Украине сформировано новое масштабное подразделение кавказских боевиков-радикалов "Мусульманский корпус — Кавказ", который спонсируют турецкие бизнес-структуры.

Автору проекта WarGonzo, военному журналисту Семёну Пегову удалось выяснить, что представляет из себя это формирование.

По его словам, это консолидированная армия боевиков-джихадистов, которая включает в себя разветвлённую сеть подразделений, состоящую из террористов чеченского и кабардинского происхождения, а также этнических азербайджанцев, уйгуров, дагестанцев и крымских татар.

Проект, на основе анализа соцсетей командиров и бойцов "Мусульманского корпуса", выявил его структуру и основной состав подразделений, а также турецкие источники финансирования, написал военкор в своём Telegram-канале.