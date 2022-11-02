В Сети появилась информация о том, что на Украине сформировано новое масштабное подразделение кавказских боевиков-радикалов "Мусульманский корпус — Кавказ", который спонсируют турецкие бизнес-структуры.
Автору проекта WarGonzo, военному журналисту Семёну Пегову удалось выяснить, что представляет из себя это формирование.
По его словам, это консолидированная армия боевиков-джихадистов, которая включает в себя разветвлённую сеть подразделений, состоящую из террористов чеченского и кабардинского происхождения, а также этнических азербайджанцев, уйгуров, дагестанцев и крымских татар.
Проект, на основе анализа соцсетей командиров и бойцов "Мусульманского корпуса", выявил его структуру и основной состав подразделений, а также турецкие источники финансирования, написал военкор в своём Telegram-канале.
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