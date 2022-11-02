Эксперт Ермаков: контингент НАТО в Европе никак не сможет повлиять на ход СВО

Контингент НАТО в Европе абсолютно не сможет повлиять на ход спецоперации и будущие решения России. НАТОвцы по-прежнему будут избегать прямого участия. Так прокомментировал Pravda.Ru заявление Шойгу об увеличении группировки альянса в Восточной Европе эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

"Это их чёткая позиция, обоснованная тем, что просто-напросто страны НАТО опасаются прямого столкновения с российскими вооружёнными силами. И это есть некий предел эскалации конфликта, как себе видят и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Соответственно, это не отменяет того, что страны НАТО будут по-прежнему поддерживать Украину", — пояснил аналитик.

Он добавил, что члены военного блока с геополитической точки зрения заинтересованы в разжигании украинского конфликта и его затягивании. То есть планируют вести, в том числе войну на истощение.

Цель их — ослабить возможности России, поэтому они и дальше будут повышать ставки в прокси-войне, считает Ермаков.

Переброска частей 101-й десантной дивизии США "Кричащие орлы" в Румынию — это некая демонстрация, которая должна, по мнению Вашингтона, сплотить или не допустить большой трещины в отношениях между самими союзниками по НАТО, с одной стороны. А, с другой стороны, посылать некий благоприятный сигнал для киевского режима, демонстрируя поддержку, расчёт на то, что при крайних обстоятельствах они могут полагаться, может быть, на какую-то дополнительную помощь, заметил эксперт.

"На самом деле, как я считаю, это мнение коррелируется и основано на оценках самих западных экспертов, а они крайне не заинтересованы в том, чтобы напрямую втягиваться в этот конфликт и, соответственно, чтобы их регулярные, подчеркиваю, регулярные части участвовали в боевых действиях на стороне Украины", — заключил он.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что количество военных НАТО рядом с границами России выросло в 2,5 раза с февраля 2022 года.