Путин: если Киев нарушит обязательства, РФ направит всё зерно бедным странам

Если киевский режим нарушит свои обязательства по "зерновой сделке", то Российская Федерация выйдет из неё.

Об этом на совещании с членами Совета безопасности России заявил президент РФ Владимир Путин. Также в этом случае Россия направит весь объем украинского зерна безвозмездно в беднейшие страны, подчеркнул глава государства.

Минобороны РФ дано поручение возобновить участие в "зерновой сделке", а посредником выступила Турция, сказано на заседании Совбеза.

По линии Министерства обороны Анкара сообщила, что Украина дала свои "обещания".