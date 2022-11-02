Если киевский режим нарушит свои обязательства по "зерновой сделке", то Российская Федерация выйдет из неё.
Об этом на совещании с членами Совета безопасности России заявил президент РФ Владимир Путин. Также в этом случае Россия направит весь объем украинского зерна безвозмездно в беднейшие страны, подчеркнул глава государства.
Минобороны РФ дано поручение возобновить участие в "зерновой сделке", а посредником выступила Турция, сказано на заседании Совбеза.
По линии Министерства обороны Анкара сообщила, что Украина дала свои "обещания".
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.