Исход спецоперации уже предрешён, скоро начнётся основной этап противостояния Москвы с Вашингтоном.
Об этом сообщил бывший руководитель израильской службы "Натив", военный эксперт Яков Кедми.
Запад ещё надеется, что Киев при его поддержке возьмёт верх над Россией. И это его главная ошибка. Ситуация в СВО свидетельствует о том, что киевский режим на пороге энергетической, экономической и социальной катастрофы. А в РФ, напротив, видна консолидация общества, отметил аналитик.
При этом разведка Великобритании предупреждает Киев о том, что Россия увеличит численность войск до 500 тысяч бойцов в ближайшие пару месяцев.
Вполне возможно, что Запад пойдёт на переговоры с Кремлём, в рамках которых признает новые российские границы. При этом раскладе Украину ждёт крах, а для США и ЕС это бует признанием военного и политического поражения, подчеркнул обозреватель.
"Даже само согласие на переговоры будет признанием Запада в том, что он уступает России часть украинской территории и прекращает военные действия. А это и есть поражение. Сразу после этого начнётся основной этап противостояния РФ с США и НАТО. И на этом этапе цели России останутся неизменными — возвращение НАТО к состоянию 1997 г.", — подытожил Кедми в интервью "Литературной газете".
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