По объектам энергетической и военной инфраструктуры ВС РФ продолжают наносить массированные ракетные удары. Власти Киева заявляют о сверхэффективной работе систем противовоздушной обороны ВСУ. Однако доказательств этому нет.
Руководство администрации Днепропетровска опубликовало фотографии, на которых запечатлены разгонные блоки зенитных управляемых ракет. Данные объекты были выданы за якобы сбитые российские ракеты "Калибр" и Х-101, сообщает "Военное обозрение".
Недавно киевские власти заявляли об отражении ударов 44-х ракет РФ из выпущенных 50-ти. Однако оставшиеся шесть не могли поразить 18 объектов в десяти регионах страны. Таким образом, Киев создаёт миф об эффективности ПВО Украины.
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