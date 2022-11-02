Военный эксперт Александр Перенджиев рассказал, когда и при каких условиях может быть взята Одесса.
По мнению эксперта, наступление на Одессу станет возможно лишь после освобождения Николаева и закрепления в регионе.
Политолог подчеркнул, что заход в Одессу может быть выполнен по суше, в то время как с моря российские военные будут поддерживать наступающие войска. Только при соблюдении таких условий взятие Одессы может стать реальностью, уверен Перенджиев.
В данный момент у ВС РФ таких возможностей нет, полагает эксперт.
"Если же мы сейчас решимся наступать на Одессу, то извините, тогда придется всем все дела бросить, студентам отложить ручки и гаджеты и идти, как в песне из кинофильма "Тимур и его команда": "Возьмем винтовки новые, на штык флажки! И с песнею в стрелковые пойдем кружки", — сказал Перенджиев в беседе с "Украиной.ру".
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