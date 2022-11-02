В США заявили, что подозревают КНДР в поставках оружия России

В Белом доме заявили, что подозревают Северную Корею в тайных поставках боеприпасов России для военных действий на Украине.

Заметим, американские СМИ и раньше говорили о поставках в РФ корейских боеприпасов, однако Москва данную информацию опровергала.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщила, что Иран готовится отправить в Россию ещё около 1000 единиц оружия, в том числе баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и дополнительные ударные беспилотники.

При этом высокопоставленный представитель Минобороны США заявил, что у них нет никакой информации об этом.