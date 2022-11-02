Генштаб ВСУ: русские продолжают наступать и освобождать Донбасс

Российские войска наступают в Донбассе и наносят удары по всей линии фронта.

Это было главным в свежей вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 2 ноября.

Русская армия наступает на Артёмовском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, отметило украинское командование.

ВС РФ ведут огонь вдоль всей линии фронта, осуществляют оборудование позиций на направлениях, ведут аэроразведку и сосредотачивают усилия на выходе к границам Донецкой области.

Русские нанесли один ракетный и 12 авиационных ударов, а также совершили более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня, подытожил ГШ Укарины.