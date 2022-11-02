Российские войска наступают в Донбассе и наносят удары по всей линии фронта.
Это было главным в свежей вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 2 ноября.
Русская армия наступает на Артёмовском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, отметило украинское командование.
ВС РФ ведут огонь вдоль всей линии фронта, осуществляют оборудование позиций на направлениях, ведут аэроразведку и сосредотачивают усилия на выходе к границам Донецкой области.
Русские нанесли один ракетный и 12 авиационных ударов, а также совершили более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня, подытожил ГШ Укарины.
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.