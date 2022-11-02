Eurasian Times: Украина нервничает из-за применяемых Россией БПЛА

Вооружённые силы России активно применяют наблюдательные беспилотные летательные аппараты. Эффективность этой техники заставляет Украину нервничать.

БПЛА являются незаменимым инструментом на поле боя. Сейчас российская армия продолжает укреплять свои позиции в применении беспилотников, используя небольшие квадрокоптеры для разведки и навигации, отмечает издание Eurasian Times (перевод "ПолитРоссия").

В материале этого издания отмечается, что российская армия сегодня оснащена лучшими наблюдательными БПЛА.

И цитируется бывший начальник Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации генерал Юрий Балуевский. В августе он отмечал: "Коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для нее проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня".

То же самое, по его мнению, можно сказать о простых и недорогих БЛА самолётного типа, таких как "Орлан-10" отечественного производства.

Сложившаяся ситуация чрезвычайно раздражает Киев, отмечает Eurasian Times. Киевскому режиму остаётся только возмущаться тем, что санкции Запада не действуют, а на российском рынке по-прежнему много хороших иностранных дронов.

Бесспорно, беспилотные аппараты играют огромную роль, это очевидно. Но также бесспорно и то, что Россия должна располагать всем спектром беспилотников — от лёгких квадрокоптеров до тяжёлых ударных БПЛА. Это чрезвычайно важная задача, решить которую необходимо в кратчайшие сроки.