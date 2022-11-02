Вооружённые силы России активно применяют наблюдательные беспилотные летательные аппараты. Эффективность этой техники заставляет Украину нервничать.
БПЛА являются незаменимым инструментом на поле боя. Сейчас российская армия продолжает укреплять свои позиции в применении беспилотников, используя небольшие квадрокоптеры для разведки и навигации, отмечает издание Eurasian Times (перевод "ПолитРоссия").
В материале этого издания отмечается, что российская армия сегодня оснащена лучшими наблюдательными БПЛА.
И цитируется бывший начальник Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации генерал Юрий Балуевский. В августе он отмечал: "Коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для нее проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня".
То же самое, по его мнению, можно сказать о простых и недорогих БЛА самолётного типа, таких как "Орлан-10" отечественного производства.
Сложившаяся ситуация чрезвычайно раздражает Киев, отмечает Eurasian Times. Киевскому режиму остаётся только возмущаться тем, что санкции Запада не действуют, а на российском рынке по-прежнему много хороших иностранных дронов.
Бесспорно, беспилотные аппараты играют огромную роль, это очевидно. Но также бесспорно и то, что Россия должна располагать всем спектром беспилотников — от лёгких квадрокоптеров до тяжёлых ударных БПЛА. Это чрезвычайно важная задача, решить которую необходимо в кратчайшие сроки.
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