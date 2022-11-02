Кнутов: ВС РФ начнут "выдавливать" ВСУ с Угледара

В ближайшее время ситуация на фронте едва ли изменится, однако энергомощности Украины заметно снизятся из-за нанесённых по энергосетям страны ракетных ударов. Такой прогноз дал военный историк Юрий Кнутов в разговоре с iReactor.

Подвижки на фронте начнутся с Угледара, откуда ВС РФ начнут "выдавливать" ВСУшников, считает эксперт.

"Я думаю, что пока радикальных каких-то продвижений не будет. Будет идти умно небольшое продвижение вперед, в районе Угледара там наметилось. Вопрос так стоит: мы должны не только Павловку взять, но и сам Угледар, потому что Павловка нам ничего не дает. Угледар находится выше", — сказал Кнутов.

По мнению историка, сосредоточиться российской армии следует не на продвижении вглубь украинской обороны, а на "ударах возмездия", тех, которые лишили электричества украинские компании и воинские части, занимавшиеся восстановлением повреждённой техники.

Кнутов назвал происходящее "переходом от пассивной обороны к активной", когда атаки ВСУ отражаются и дополняются контрударами.

"И при этом уничтожаем энергоинфраструктуру, военные предприятия выводим из строя", — добавил Кнутов.

По словам историка, Украина сейчас откатывается в своём развитии на век назад.