Кадыров пообещал назначить Зеленского главным уборщиком на проспекте Путина

Рамзан Кадыров оригинально прокомментировал освобождение Апты Алаудинова с поста секретаря Совбеза Чечни.

Глава республики в своём Telegram-канале призвал всех "не загружать головы", любить друг друга, заявил, что главное — идти путём, указанным его отцом Ахматом Кадыровым, причём неважно, на какой должности.

Также он пообещал, что скоро на Украине будет одержана победа, после которой президента Владимира Зеленского доставят в Грозный и назначат главным уборщиком на проспекте Путина.

"Он будет чистить этот проспект там днём и ночью", — заключил Кадыров.