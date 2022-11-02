Рамзан Кадыров оригинально прокомментировал освобождение Апты Алаудинова с поста секретаря Совбеза Чечни.
Глава республики в своём Telegram-канале призвал всех "не загружать головы", любить друг друга, заявил, что главное — идти путём, указанным его отцом Ахматом Кадыровым, причём неважно, на какой должности.
Также он пообещал, что скоро на Украине будет одержана победа, после которой президента Владимира Зеленского доставят в Грозный и назначат главным уборщиком на проспекте Путина.
"Он будет чистить этот проспект там днём и ночью", — заключил Кадыров.
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