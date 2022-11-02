Политолог Леонид Крутаков с беседе с Pravda.Ru объяснил значение заявления МИД РФ о предотвращении ядерной войны.
Политолог, публицист, доцент финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков считает, что при любом инциденте, связанном с применением ядерного оружия на Украине, обвинят Россию.
"Судя по совместным заявлениям западных стран о том, что Россия таким способом пытается заранее оправдать свою ядерную провокацию на Украине, то, видимо, под этим соусом и будет всё рассматриваться, если произойдёт", — объяснил эксперт.
Он подчеркнул, что Украину остановить сложно.
"Россия пытается как-то воззвать к некоей позиции западных стран, внеядерных, но я думаю, что это наивно. Никакой там взвешенной позиции и ответственности там нет, там есть желание решать свои проблемы, и проблемы эти мирным путём не решаются, это уже очевидно и давно", — выразил своё мнение Крутаков.
Он прогнозирует нарастание эскалации, не исключая и ядерную провокацию, в которой обвинят Россию.
Ранее сообщалось, что под Киевом экстренно готовят 425 ядерных убежищ.
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