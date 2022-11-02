Вооружённые силы Украины открыли огонь по жилым районам Артёмовска.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
Националисты открыли огонь по мирным гражданам для того, чтобы создать картинку для иностранной прессы и обвинить в этом Российскую Федерацию.
А тем временем, на территории Запорожской области, контролируемой ВСУ, слышны взрывы, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Объявлена воздушная тревога.
В Днепропетровске и Запорожье несколько прилетов "Гераней". Несмотря на работу ПВО, снова поражено несколько целей.
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.