ВСУ ради иностранных СМИ открыли огонь по жилым районам Артёмовска

Вооружённые силы Украины открыли огонь по жилым районам Артёмовска.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

Националисты открыли огонь по мирным гражданам для того, чтобы создать картинку для иностранной прессы и обвинить в этом Российскую Федерацию.

А тем временем, на территории Запорожской области, контролируемой ВСУ, слышны взрывы, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Объявлена воздушная тревога.

В Днепропетровске и Запорожье несколько прилетов "Гераней". Несмотря на работу ПВО, снова поражено несколько целей.