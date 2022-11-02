Шеремет: Зеленский поедет в Крым только заключённым в автозаке

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет заявил, что если президент Зеленский и поедет в Крым, то только в качестве заключённого и в автозаке.

Ранее лидер Незалежной, отвечая Чешскому телевидению, что он будет делать первым делом в случае победы в боевых действиях, заявил, что поедет на полуостров, чтобы увидеть Чёрное море.

"Если Зеленский не успеет сбежать за границу, то он действительно сможет приехать в Крым, но только в автомобиле для перевозки военных преступников. Из окна автозака он сможет увидеть и Крым, и море, и Крымский мост", — цитирует депутата РИА Новости.

Он отметил, что бы не говорил Зеленский, Республика Крым навсегда была, есть и останется частью России. И все попытки агрессии в отношении них будут жёстко пресекаться.