Рогов: на Запорожской АЭС предотвратили теракт, который Киев готовил с весны

Украинские власти с весны готовили взрыв на Запорожской АЭС. Теракт удалось предотвратить. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что на территории атомной станции был обнаружен схрон со взрывчаткой, оставленный боевиками вооружённых сил Украины (ВСУ) ещё в феврале-марте.

Целью диверсантов была тепломагистраль, связывающая АЭС с Энергодаром. В случае её подрыва население города этой зимой осталось бы без тепла, подчеркнул собеседник издания.

Подрыв должен был осуществить один из сотрудников АЭС, которого планировала завербовать Служба безопасности Украины (СБУ), уточнил Рогов.